Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni della puntata di oggi

Un nuovo episodio de Le Iene Show è pronto a tenere i telespettatori incollati al televisore. Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera con Le Iene Show è confermato. Il nuovo e attesissimo servizio andrà in onda oggi, venerdì 19 Marzo 2021, su Italia 1 alle 21:20 circa. I giornalisti incravattati sono pronti più che mai a tenere tutti i telespettatori incollati alla televisione e a sorprenderli con numerose inchieste. Che cosa ci riserverà la puntata nuova? Leggiamo allora insieme qualche succosa anticipazione in merito.

Si parlerà di Coronavirus durante la puntata di oggi e del tempo sarà riservato al ricordo di tutte le vittime della pandemia. Ieri, 18 Marzo 2021, era infatti la giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid-19. Il presidente Draghi si è recato a Bergamo, la città italiana più colpita dal virus, per la commemorazione. “È una giornata piena di tristezza e di speranza.” ha dichiarato l’uomo. “Lo Stato c’è e ci sarà”.

La puntata di questa sera riserverà del tempo anche per trattare argomenti più leggeri, per esempio il social OnlyFans. La piattaforma, esplosa più che mai negli ultimi mesi, è praticamente un social senza censure, all’interno del quale è possibile condividere foto di nudo. Per visionarle è però necessario pagare un piccolo abbonamento ai creatori. Diversi ragazzi e personaggi famosi ne fanno uso, tra i loro anche la pornostar Malena. Sono tutti curiosi dunque di scoprire qualcosa di più in merito alla piattaforma.

Durante la puntata di questa sera, venerdì 19 Marzo 2021, de Le Iene Show, ci sarà posto anche per un intrigante servizio di Alice Martinelli. La giornalista è riuscita a smascherare un uomo di 66 anni intento ad adescare un minorenne. Al momento è stata aperta un’indagine per pedofilia dalla Procura di Milano. Le Iene, insieme al presidente dell’associazione Massimiliano Frassi hanno ricordato ai telespettatori i pericoli e le insidie ai quali vanno incontro i ragazzi sul web.