Tutte le squadre italiane sono state eliminate: oggi venerdì 19 marzo i sorteggi quarti Champions League in diretta tv, ecco le otto squadre

Una grossa delusione per le italiane in Champions League. Juventus, Atalanta e Lazio sono state eliminate rispettivamente da Porto, Real Madrid e Bayern Monaco. Il calcio italiano ha bisogno di un ulteriore passo in avanti lavorando anche sui dettagli senza snaturarsi ancora di più. La qualità dei top club d’Europa è altissimo, ma con altre nuove idee le stesse compagini italiane sarebbero pronte al successo anche a livello internazionale. Così dopo gli ottavi di finale, oggi venerdì 19 marzo 2021 andrà in scena il sorteggio dei quarti di Champions League in diretta da Nyon in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24.

Leggi anche –> Juventus eliminata, ecco quanto costa economicamente la sconfitta

Leggi anche –> Dove vederla in tv: dal 2021 Sky o Amazon

Sorteggio Champions League diretta, le otto protagoniste

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Ai quarti di finale di Champions League si preannunciano così sfide ancora più interessanti con otto protagoniste di assoluto valore: Bayern Monaco (Germania), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Porto (Portogallo), Paris Saint-Germain (Francia) e Real Madrid (Spagna). Ancora in primo piano il calcio inglese con tre compagini di successo: il Chelsea è tornato prepotentemente nel calcio che conta con l’arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina dei “Blues” dopo l’esonero di Lampard. Successi importanti anche per il Liverpool, che non sta entusiasmando in Premier League viste le numerose sconfitte collezionate finora. Sorpresa per il Porto, che ha superato la Juventus nel doppio confronto agli ottavi di finale. Il sorteggio è libero e non ci saranno teste di serie: tutte le squadre si potranno affrontare anche della stessa nazione. Le sfide saranno numerate, infine, da 1 a 4 anche per decidere il successivo accoppiamento delle semifinali.