Parma – Genoa Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Parma e Genoa è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna stasera il campionato di Serie A TIM dopo il turno infrasettimanale che ha visto quattro squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Un bilancio, quello delle coppe, che è sicuramente oltremodo negativo per le squadre del nostro Paese, con l’eliminazione di Lazio e Atalanta in Champions League, e del Milan in Europa League, dopo la sconfitta per uno a zero ieri contro il Manchester United.

Dunque, l’unica squadra italiana ancora in corsa resta la Roma, che dovrà affrontare nei quarti di Europa League, in un doppio confronto, l’Arsenal. La giornata di Serie A, che vede già il rinvio del match tra Inter e Sassuolo, si apre dunque stasera con una sfida molto importante in chiave salvezza tra Parma e Genoa, con gli emiliani che sono costretti a vincere per sperare di recuperare terreno perduto.

Precedenti di Parma – Genoa e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Tardini tra i padroni di casa del Parma e gli ospiti del Genoa è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Da quando il Parma è tornato a giocare in Serie A, 2018/2019, in cinque precedenti tra casa e trasferta, per gli emiliani sono arrivate cinque vittorie contro il Genoa. Quella di oggi è la sfida numero 23 al Tardini e finora il Parma ne ha vinte ben 10 contro appena due vittorie degli avversari e 10 pareggi a completare il quadro. Emiliani di gran lunga avanti anche nel computo dei gol segnati, ovvero 27 a 14.

Parma e Genoa, le due squadre in campo: le formazioni

D’Aversa e Ballardini stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo: