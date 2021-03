Oroscopo del giorno, 20 Marzo: previsioni per tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 20 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 20 Marzo 2021.

Leggi anche->Oroscopo dal 15 al 21 Marzo: la settimana di ogni segno zodiacale

Sabato 20 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Sono in arrivo per voi delle fantastiche occasioni durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. Il weekend si prospetta frenetico ed entusiasmante ma è importante che vi riserviate anche del tempo per riposare e per rilassarvi.

Toro. Sono in arrivo un po’ di turbolenze durante la giornata di oggi, soprattutto per quel che riguarda l’amore ed il romanticismo. Cercate comunque di non muovere passi troppo affrettati e di mantenere la calma davanti ai piccoli imprevisti.

Gemelli. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regalerà un bagaglio non indifferente di emozioni. Sul lavoro potreste ricevere delle ottime notizie, tenetevi pronti. Attenzione però alle distrazioni, concentratevi e non procrastinate.

Cancro. Un problema piuttosto tedioso potrebbe avervi messi di cattivo umore durante l’ultimo periodo. È arrivato il momento di affrontarlo a muso duro, e di cercare una soluzione. Rimboccatevi le maniche e ne uscirete vincitori, fidatevi.

Leggi anche->Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Stelle, pianeti e congiunzioni

Leone. La Luna sarà favorevole durante la giornata di oggi e voi potrete finalmente godervi un po’ di pace con la vostra dolce metà. Anche i rapporti con i vostri cari saranno favoriti e la loro vicinanza vi aiuterà senza ombra di dubbio a tenere alto l’umore.

Vergine. La giornata di oggi si prospetta per voi piuttosto altalenante. Cercate di mantenere la concentrazione e di non focalizzarvi troppo sugli aspetti negativi. È in arrivo un periodo di cambiamento e voi fareste meglio a farvi trovare preparati.

Bilancia. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la forza necessaria per scavalcare senza alcun problema tutti gli ostacoli. È arrivato il momento di sprigionare la vostra creatività, soprattutto per quel che riguarda l’ambito lavorativo.

Scorpione. Sono in arrivo degli importanti cambiamenti per voi ed il consiglio migliore è quello di affrontare l’intero periodo al pieno delle forze. Non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti ed allontanate il più possibile i pensieri negativi.

Leggi anche->Gliese 486b: ecco il pianeta extrasolare che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. La Luna sarà in opposizione per voi durante la giornata di oggi, perciò preparatevi ad un’ondata di malumore e malinconia. Cercate di esprimere i vostri sentimenti e di affidarvi alle mani di un buon amico, saprà come tirarvi su di morale.

Capricorno. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente nervosa. Cercate di non dare troppo in escandescenza di fronte ai cambiamenti di programma. Prestate inoltre attenzione alle parole: non fate promesse che non riuscirete a mantenere.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante il corso del weekend, regalandovi vibrazioni positive ed armonia. Prestate attenzione alle vostre uscite e cercate di non spendere troppi soldi. Presto i vostri sacrifici saranno ricompensati, non temete.

Pesci. Il sabato si prospetta per voi decisamente positivo e fortunato. Avete grande voglia di mettervi in gioco perciò non ponetevi alcun limite e lasciatevi andare! Non trascurate la salute, prendetevi dunque cura di voi stessi il più possibile.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.