Nina Moric, accuse gravissime a Corona e sua madre: “Giudice loro amico…”

L’ex di Fabrizio Corona, Nina Moric, rompe il silenzio e racconta uno spinoso retroscena sui social tirando in ballo anche Gabriella, la madre dell’ex Re dei Paparazzi.

Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha tolto gli arresti domiciliari a Fabrizio Corona, l’ex moglie Nina Moric aveva fatto sapere tramite il suo legale di non voler commentare la vicenda “nel rispetto umano della persona di Fabrizio Corona”. Poco fa, tuttavia, deve aver cambiato idea, visto che sui social ha rivelato un retroscena spinoso.

Le scottanti rivelazioni di Nina Moric

Rispondendo a un follower che l’ha invitata ad aiutare Fabrizio Corona, sostenendo erroneamente che in passato il tribunale le tolse il figlio e che l’ex Re dei Paparazzi le concesse di vederlo, Nina Moric ha replicato così:

Una risposta, quella della modella e showgirl corata, destinata senz’altro a far discutere. Nel frattempo Corona continua lo sciopero della fame e della sete al Niguarda, convinto di aver subito un’ingiustizia in riferimento alla revoca degli arresti domiciliari. Dello stesso avviso naturalmente è il suo legale Ivano Chiesa.

Nelle scorse ore, intanto, sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparso un post nel quale il Nostro ricorda che oggi si celebra la Festa del papà. Il messaggio ha cercato di sensibilizzare fan e followers sul tema della distanza di quei padri e di quei figli che, per cause di forza maggiore, non possono abbracciarsi in questo momento così difficile. E’ evidente il riferimento anche al caso specifico dell’ex re dei paparazzi che oggi non potrà vedere Carlos, l’amatissimo figlio che ha avuto proprio da Nina Moric.

