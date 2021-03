Mika, la storia d’amore col fidanzato Andreas Dermanis: il loro rapporto

Mika è fidanzato da molti anni con Andreas Dermanis, un uomo con il quale ha trovato un’intesa perfetta. Ecco qual è il segreto della loro unione.

Da ormai parecchi anni Mika è fidanzato con Andreas Dermanis, regista e sceneggiatore di documentari di origine greca. I due sembrano aver raggiunto un’intesa perfetta fatta di armonia, complicità, attenzioni reciproche. Insomma, il cantautore libanese naturalizzato britannico può dire di aver trovato la sua anima gemella.

L’affinità elettiva tra Mika e Andreas Dermanis

Mika condivide la propria vita con Andreas dall’ormai lontano 2007. Il cantautore e il regista greco si sono conosciuti proprio sul set di un video musicale e hanno lavorato a lungo insieme prima che tra loro sbocciasse l’amore. “La mia famiglia è il mio fidanzato, e poi quella in cui sono nato, e il clan che si crea quando lavoro” ha dichiarato recentemente Mika.

La loro relazione è fiorita molto prima del coming out di Mika e prosegue ancora oggi, ben protetta da occhi indiscreti. Quello che si sa è che i due convivono a Londra, sede di lavoro di Andreas, e il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele, pur con i fisiologici alti e bassi.

Andreas Dermanis tiene molto alla sua privacy e non ha mai parlato pubblicamente del suo rapporto col cantante franco-libanese. Mika si è lasciato andare a qualche rivelazione durante alcune ospitate in trasmissioni tv italiane: “Il mio lavoro rende tutto più difficile e per Andy, che odia le complicazioni, non è sempre stato facile”.

I due vorrebbero anche adottare un bambino, anche se Mika ha qualche riserva: “Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai ‘rovinando’ la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile”. E per ora va bene così…

