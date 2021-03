Mika, il dramma della sorella: ha rischiato di morire, cosa è successo

Dieci anni fa la sorella di Mika, Paloma, è caduta dal quarto piano ed è stata infilzata da una cancellata: ecco la cronaca del terribile incidente.

Sono trascorsi ormai dieci anni da uno dei momenti più difficili vissuti da Mika e dalla sua famiglia. La sorella del cantante, Paloma, ha avuto un terribile incidente. “Avrebbe sempre voluto fare l’attrice, ma non ha mai potuto farlo perché è nata con una semi paralisi alla parte sinistra del corpo – ha raccontato Mika in un’intervista a Vanity Fair -. Per lei sono un punto d’orgoglio ma anche motivo di tristezza”.

La terribile disavventura della sorella di Mika

“Paloma fumava alla finestra – ha spiegato il cantante –, ma siccome non ha molto equilibrio per via della semi paralisi, è caduta giù dal quarto piano, e cadendo è rimasta infilzata in una cancellata. Mi hanno chiamato, ero l’unico familiare a Londra. Mi dicono: vada a salutare sua sorella, morirà, non c’è niente da fare. Mi avvicino, era una scena terribile. Le dico: ciao Paloma. E lei: puoi dire a questi stronzi di lasciarmi in pace, visto che devo alzarmi? Così guardo la dottoressa: mi scusi, ma questa non muore. Visto che non potevano semplicemente sfilarla, hanno segato il cancello e l’hanno portata via ancora con le aste che le trafiggevano il corpo”.

Tutto bene quel che finisce bene. Paloma Penniman ha 38 anni e la sua storia, terribile incidente compreso, è stata raccontata dallo stesso Mika nel suo album “My Name is Michael Holbrook”. Nella vita la donna lavora come stilista anche se il suo sogno di fare l’attrice è sempre nel cassetto.

