Sembrava che la Blasi fosse riuscita a convincere il Visconte Ferdinando Guglielmotti a rimanere a L’Isola dei Famosi: qualcosa però è cambiato.

Quest’anno Ferdinando Guglielmotti (conosciuto anche come Visconte Guglielmotti) ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’Isola dei Famosi. L’uomo, di stirpe nobile, è un imprenditore che si dedica ormai da anni all’azienda di famiglia, Mamma Maremma. L’uomo è stato uno dei due partecipanti ad essere nominati per la prima eliminazione di questa edizione del reality.

La decisione definitiva

“Con grande dignità e con grande onore, lascio l’Isola” aveva dichiarato il Visconte dopo aver scoperto di essere stato il primo eliminato di questa edizione. All’inizio, sembrava che l’uomo fosse davvero deciso a lasciare il reality (nonostante gli fosse stata data la possibilità di restare). Ilary Blasi, però, era riuscita a convincerlo ad accettare la possibilità di prendere il posto di Marco Maddaloni nella Parasite Island, dove si trovano già Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo (detti anche “aspiranti naufraghi”).

Dopo solo un giorno dalla sua decisione, però, il Visconte Fernando Guglielmotti ha cambiato idea. “Ho deciso che è meglio che me ne vado stasera” ha annunciato l’uomo durante il daytime, “sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado di continuare. Non sono dell’umore, né dello spirito di continuare ad essere in gioco. Mi dispiace davvero molto.

A peggiorare le cose, a quanto pare, è stato anche il maltempo. Grosse nuvole si sono formate sulla spiaggia dell’Honduras dove si svolge il reality, minacciando almeno qualche giorno di pioggia. Come si è già visto nelle scorse edizioni, il brutto tempo è una delle cose che i partecipanti de L’isola dei Famosi devono davvero temere. “Se rimango e mi becco il nubifragio, davvero sbotto!” ha commentato il Visconte Ferdinando Guglielmotti, guardando tristemente il cielo.