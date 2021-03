Isola dei Famosi, polemica e lite tra Iva Zanicchi e Akash Kumar

All’Isola dei Famosi nasce una polemica che diventa lite tra Iva Zanicchi e Akash Kumar: cos’è successo a Palapa.

All’Isola dei Famosi è nuovamente il momento di fare le nomination e Akash Kumar nomina nuovamente Drusilla Gucci. Proprio durante il collegamento con lo studio nasce una polemica tra gli opinionisti che vede come protagonista proprio il modello di origini indiane. A quel punto Tommaso Zorzi decide di chiedere spiegazioni al diretto interessato. Il fresco vincitore del Grande Fratello Vip spiega che da giorni circola la notizia delle partecipazioni di Akash a diversi programmi con nomi differenti. Quindi chiede al concorrente quale sia la sua reale identità.

Akash non prende bene la cosa, spiega di aver già spiegato il motivo di quella decisione al tempo in cui ha partecipato a Ballando con le stelle e di non volerne più parlare. In ogni caso, sottolinea, oggi come oggi lo conoscono tutti quindi non ci sono problemi sulla sua identità o su chi sia realmente. Capendo che il concorrente è stato molto infastidito dalla questione, Ilary Blasi cerca di tranquillizzarlo e di chiudere la questione, ma non le riesce per l’intervento di Iva Zanicchi che stuzzica il naufrago e gli fa perdere le staffe.

Isola dei Famosi: lite tra Iva Zanicchi e Akash Kumar

Durante la discussione, la cantante è infatti intervenuta dicendo: “Io non lo conoscevo neanche come Akash”. Frase a cui il modello indiano risponde piccato: “Siamo di due epoche differenti, io ho 29 anni”. Quindi rivolge nuovamente la sua attenzione su Tommaso Zorzi, dicendo di non voler far parte di questo siparietto che considera trash e chiede all’opinionista come mai abbia tirato in ballo questa questione quando in realtà si conoscono già da due anni.

Interviene ancora una volta Iva Zanicchi che cerca di chiudere una volta per tutte la discussione dicendogli: “Ma chiamati come vuoi”. L’intento era quello di chiudere la questione e di riportare serenità, ma ottiene l’effetto contrario: Akash si infastidisce ulteriormente e continua la polemica. Iva a questo punto ironizza sul suo nome e gli dice: “Non ti accasciare” e questo seccamente le risponde: “Io non mi accascio, sono forte”.