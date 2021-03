Isola dei Famosi, figuraccia clamorosa: l’autogol sulla frase da squalifica

Sul web si è scatenata l’ironia nei confronti della produzione de L’Isola dei Famosi per un tentativo di creare hype andato a male.

L’Isola dei Famosi è iniziata da meno di una settimana e già l’attenzione mediatica e social è tutta rivolta a ciò che capita nel reality di Mediaset. Oggi gli appassionati del programma sono stati allertati sulla possibile squalifica di uno dei naufraghi. Ad annunciare il clamoroso risvolto dopo soli 5 giorni di programma era stata la stessa produzione del programma con un post pubblicato su Twitter in cui si leggeva: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

In seguito all’annuncio degli autori del programma, i fan del reality hanno cominciato ad ipotizzare quale dei naufraghi avesse pronunciato la frase inappropriata. Al fine di capire prima dell’annuncio chi era il presunto papabile all’eliminazione, c’è anche chi ha passato in rassegna le immagini delle dirette del giorno precedente e della giornata. Una ricerca che è risultata infruttuosa e che ha lasciato tutti con un hype smisurato per l’annuncio.

Isola dei Famosi: l’autogol della produzione

Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione. #Isola — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

L’annuncio tanto atteso alla fine è giunto, ma non è quello che tutti si sarebbero attesi. La produzione, infatti, ha informato che in realtà la frase in questione, quella da squalifica, in realtà non l’aveva pronunciata un concorrente, ma uno dello staff: “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione. #Isola”.

In seguito all’annuncio del falso allarme, gli utenti di Twitter si sono scatenati, cominciando a fare ironia sulle comunicazioni della produzione. C’è chi scrive ad esempio: “L’epic fail più grande nella storia recente dei reality”. Insomma gli autori del programma hanno cercato di creare hype sulla possibile eliminazione, ma lo stesso tentativo di aumentare le aspettative e la curiosità dei fan gli si è ritorto contro.