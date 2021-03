Durante l’episodio di ieri dell’Isola dei Famosi, il modello Akash Kumar ha ricevuto forti critiche sia in studio che da casa

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del programma condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi. Il programma sta facendo una sottospecie di rodaggio iniziale, con quattro nuovi naufraghi arrivati ieri sera. Inoltre, in questi primi giorni coloro che erano già sbarcati sull’isola si stanno piano piano ambientando, mostrando anche di che pasta sono veramente fatti. Chi guarda da casa sta già iniziando a decidere quali sono i naufraghi che preferiscono, facendo quasi un “toto Isola” per capire che arriverà in fondo, vincendo il programma. Le critiche già non mancano e al momento sembrano concentrarsi sul bellissimo modello indiano, Akash Kumar. Questo non è il primo reality show a cui il modello naufrago partecipa, e generalmente ha sempre avuto un’altra attitudine. Questo ha stranito non solo i fan, ma anche l’opinionista del programma Tommaso Zorzi. I due hanno scambiato qualche battuta un po’ accesa, ma il commento più negativo su Akash l’ha fatto il cantante Valerio Scanu.

Un ex de L’Isola dei Famosi difende Tommaso Zorzi

Durante la puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi ha stuzzicato un po’ Akash, chiedendosi se avesse diversi nomi. Il modello, tuttavia, si è subito offeso e ha rimbrottato il vincitore del Grande Fratello VIP. Akash ha detto: “Vabbeh, se vogliamo fare ancora sta polemica io vi lascio a parlare da soli“. La Blasi ha cercato di appianare la situazione ma il naufrago, stanco, era ormai partito: “C’è già stata sta roba in un altro reality, un altro talent anzi, non lo chiamo reality perché lo trovo un po’ trash“. Il modello se la prende tanto da chiedere ai suoi compagni di nominarlo, perché vuole andare a casa. Rivolto a Zorzi, ha concluso dicendogli: “Il trash non mi appartiene e il caro Zorzi deve calare le ali, io sono un bravo ragazzo. Io voglio vincere, sono il leader faccio tutto io, ma si è parlato solo degli altri, io ho una mia carriera fuori. Io con i miei compagni non mi trovo, voglio andare dall’altra parte“. Non sembra essere assolutamente d’accordo Valerio Scanu, ex naufrago di una precedente stagione de L’Isola dei Famosi. Il cantante infatti ha deciso di difendere Zorzi, non riservando alcuna bella parola per Akash.

