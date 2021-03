Festa del Papà, che omaggio di Pier Silvio Berlusconi a suo padre FOTO

La Festa del Papà è un appuntamento molto sentito da tutti, anche da Pier Silvio Berlusconi. Il quale fa un omaggio davvero sensazionale per il suo famoso padre.

Festa del Papà, oggi in tanti si stanno prodigando per fare gli auguri al proprio padre. Sia che abbiano la fortuna di averlo ancora presente all’interno delle loro vite che no. Anche Pier Silvio Berlusconi non è esente da questo bell’appuntamento annuale che porta moltissimi tra di noi ad inventare anche dei modi originali per omaggiare il proprio genitore.

L’amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset – ed anche presidente e ad di Rti – sceglie un metodo classico per omaggiare la Festa del Papà ed Silvio Berlusconi, dal quale è nato il 28 aprile 1969. L’alto dirigente del Biscione ha pensato bene di acquistare una pagina su diversi giornali e quotidiani, per dare modo a milioni di italiani di condividere assieme a lui un momento felice. Tra l’altro di felicità ce ne vorrebbe davvero di più, data la situazione attuale connessa alla pandemia in corso.

Festa del Papà, le bellissime parole di Pier Silvio Berlusconi al suo celebre genitore

Pier Silvio elogia il proprio, famosissimo papà, descrivendone le doti che lo hanno portato ad affrontare tante avventure professionali, riscuotendo tante soddisfazioni.

“Ma prima di tutto sei unico anche in quello che è il mestiere più bello e più importante che ci sia: quello del Papà. E tu sei un grande Papà”. Poche parole, ma semplici e dense di significato. E che assumono un valore anche maggiore rispetto a quella che sarebbe una situazione di normalità.

Infatti la famiglia Berlusconi ha dovuto fare i conti con il virus molto da vicino, con la positività di Silvio avvenuta lo scorso settembre e che tanto aveva fatto preoccupare, ad un certo punto.