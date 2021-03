Fabrizio Corona, l’augurio speciale a tutti i padri

By

Fabrizio Corona, nella giornata della festa del papà, ha deciso di fare un augurio speciale a tutti i padri che non hanno l’occasione di stare con i figli.

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona continua a far parlare di sé. La corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso che Corona aveva presentato contro il Tribunale di Sorveglianza di Milano e lo ha condannato a scontare il resto della sua pena in reclusione.

A causa delle violazioni commesse da Fabrizio Corona, come il continuo utilizzo dei social network, che gli era stato vietato, le ospitate televisive e il mancato rispetto degli arresti domiciliari, il pg milanese Antonio Lamanna lo ha condannato a scontare 9 mesi di reclusione nella casa circondariale di Opera. Attualmente, però, l’ex re dei paparazzi è ricoverato all’ospedale psichiatrico Niguarda, dove è piantonato 24 ore su 24 in seguito ad una serie di gesti autolesionisti che ha compiuto negli scorsi giorni.

Fabrizio Corona, un pensiero speciale al figlio Carlos

Fabrizio Corona deve scontare nuovamente 9 mesi di reclusione, in quanto la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai suoi avvocati. L’ex fotografo aveva già scontato la pena, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. La fase di affidamento gli era stata concessa per favorire il programma di recupero dalla dipendenza dalla cocaina, ma a causa delle ripetute violazioni commesse durante quel periodo, Corona dovrà essere recluso.

L’ex paparazzo negli scorsi giorni ha commesso atti di autolesionismo e sta attualmente facendo uno sciopero della fame e della sete, con lo scopo di poter incontrare i magistrati. Oggi, però, Fabrizio Corona ha pensieri solo per suo figlio Carlos Maria: “Buona festa del papà. Un augurio particolare a tutti i padri che oggi non potranno abbracciare i propri figli. Un abbraccio forte a tutti i figli che oggi non potranno abbracciare i loro padri“, così scrive su Instagram.