Droga e sedute spiritiche, la confessione choc di Romina Power

Romina Power si racconta in un’intervista senza filtri al settimanale Panorama, rivelando alcuni piccanti retroscena sul suo passato.

Romina Power è una donna e un’artista apprezzata anche per i modi garbati, lo stile posato e un’eleganza che sa di altri tempi. Eppure, nel suo passato non sono mancati eccessi, trasgressioni e serate sopra le righe. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista appena concessa al settimanale Panorama.

Eccessi e trasgressioni di Romina Power

Romina Power non nasconde che nella sua giovinezza ci sono stati episodi estremi e serate al limite (o oltre) il lecito: “Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese” ha ammesso l’ex moglie di Al Bano.

Del resto, la figlia di Tyrone Power appartiene a quella generazione che, in un certo periodo storico, ha fatto della contestazione una parola d’ordine. Nel suo passato c’è anche quella volta in cui fumò spinelli insieme a Paul McCartney: “Sono stata a casa di Paul McCartney, ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mai provato. Poi tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica”. Chi l’avrebbe mai detto…

Per Romina Power tutto è cambiato quando ha conosciuto Al Bano, a cui ha raccontato tutto: “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”. Tant’è. Quanto alla separazione dal cantante di Cellino San Marco, “l’amore non finisce. Ma avevo bisogno di vivere la mia vita. Trent’anni che sono stati come sessanta: mai un attimo distanti. Io volevo scendere dalla giostra ma non mi veniva permesso”. Infine un accenno alle eventuali nozze Carrisi-Lecciso: “Non mi risulta che siano in vista. In ogni caso credo che non mi inviteranno mai”.

