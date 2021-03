Dimartino: chi è Michela Forte, compagna del cantautore palermitano

La vita privata di Antonio Dimartino, a Sanremo con Colapesce: chi è Michela Forte, compagna del cantautore palermitano.

Quando sono saliti sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo, sono stati in molti a chiedersi chi fossero e da dove arrivassero. In realtà, Antonio Dimartino, più semplicemente Dimartino, e Colapesce di gavetta ne hanno fatta davvero tanta. Ben sei sono i dischi in studio del primo, cantautore palermitano che ha esordito nel 2010 con il travolgente Cara maestra abbiamo perso, a cui collaborarono tra gli altri Vasco Brondi ed Enrico Gabrielli.

Nei sei dischi, uno in collaborazione con Fabrizio Cammarata e poi quello dello scorso anno appunto con Colapesce, dal titolo I Mortali. L’album sancisce il connubio artistico tra i due, che nel disco collaborano anche con Carmen Consoli in una travolgente “Luna Araba”. Prima di I Mortali, l’ultimo disco in solitaria di Dimartino è Afrodite, la cui dedica è alla figlia Ninalou, nata dalla relazione con Michela Forte.

Chi è Michela Forte, la compagna del cantautore Dimartino

Lei è una fotografa ed è la compagna dell’ex leader dei Famelika – questo il nome del primo gruppo di cui era frontman Antonio Dimartino, con cui ha girato l’Italia a partire dalla fine degli anni Novanta – da moltissimi anni. La donna è autrice della maggior parte degli scatti che ritraggono l’artista, anche in pose ufficiali, come ad esempio proprio sulla copertina del disco Afrodite. La coppia ha vissuto a lungo a Milano, dove appunto il cantautore ha deciso di stabilirsi dopo essere andato via da Palermo alla ricerca di nuove strade per la sua carriera discografica.

Proprio qui nel 2017 è nata la loro primogenita, una nascita che ha saldato definitivamente il rapporto di coppia tra i due. Nel 2020, in pandemia, il cantautore, la sua compagna e la figlia rientrano in Sicilia, proprio a Palermo, la città di origine di Antonio Dimartino. “Sono rimasto a casa a Palermo con la mia compagna e nostra figlia e ho visto i miei vicini che non conoscevo dopo dieci anni”, ha spiegato dunque in un’intervista. La figlia Ninalou ha invece un nome molto particolare: unisce insieme infatti il nome della mamma del cantautore con quello del cantante Lou Reed.