Coronavirus 19 marzo: mai così tanti casi dal 28 novembre

Emergenza Coronavirus oggi 19 marzo in Italia: nuova impennata, mai così tanti casi dal 28 novembre, tutti i dati.

Nuovo boom di contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: l’emergenza dunque non conosce tregua e si hanno dati altissimi, che non si avevano addirittura dallo scorso 28 novembre 2020. La risalita dei contagi è un po’ attenuata dalla ripresa delle vaccinazioni di massa, dopo lo stop legato al caso AstraZeneca.

Leggi anche –> Assembramento al centro commerciale, lo guidano sindaco e senatore

Nelle ultime 24 ore, infatti, è stata superata la quota dei 25mila contagi, in particolare sono stati 25.735 i nuovi casi su un totale di 364.822 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Stabile intorno al 7% la percentuale di tamponi positivi sul totale di quelli che sono stati effettuati nelle 24 ore precedenti. Sale al 12% invece l’incidenza se si fa riferimento solo ai test molecolari.

Leggi anche –> Ambulanza contro tir a Molinella: morto paziente Covid

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 19 marzo in Italia: situazione aggiornata

Per quanto concerne il numero di decessi nelle ultime 24 ore, questi sono stati 386, mentre i dimessi e guariti sono stati 16.292, questo porta a quota 556.539 il numero degli attualmente positivi nel nostro Paese. Anche oggi, sale il numero sia dei ricoverati nei reparti Covid che dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Infatti ci sono 30.222 (+195 in 24 ore) ricoverati nei reparti Covid e di questi 3.364 (+31) finiscono in terapia intensiva. Dei dati che evidenziano come l’emergenza non si placa.

Peraltro, anche nelle ultime 24 ore ci sono stati 244 ingressi in terapia intensiva. Nell’ultima settimana, si è stabilizzato al rialzo il numero dei contagi: 22.373 casi in media al giorno, in salita del 3%, mentre i decessi giornalieri in media sono stati 382, in crescita in media del 16% rispetto a una settimana prima. Oltre 7,4 milioni di dosi vaccinali sono state effettuate in Italia dall’inizio della campagna. Di queste, 224.049 sono state nelle ultime 24 ore.