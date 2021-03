Tragico incidente stradale vicino Bologna, ambulanza contro tir a Molinella: morto paziente Covid, aveva 72 anni.

Uno schianto violentissimo quello avvenuto nella mattinata di oggi a Molinella, nei pressi di Bologna. La vittima dello schianto avvenuto nella cittadina ai confini tra la provincia felsinea e quella di Ferrara è un uomo di 72 anni. La dinamica del sinistro è sconcertante e per la povera vittima non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il sinistro è avvenuto tra l’intersezione tra via Severino Ferrari e via Canale della Botte, nella frazione di San Pietro Capofiume. Sono rimasti coinvolti un tir e un’ambulanza, subito le condizioni della persona a bordo del mezzo di pronto intervento, che veniva portata in ospedale, sono apparse gravi. L’uomo, che era nato a Comacchio e residente a Molinella, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del nosocomio di Cona, nel ferrarese.

Scontro ambulanza – tir a Molinella: bilancio e chi è la vittima

Qui è deceduto poco dopo il ricovero: per lui infatti non c’è stato nulla da fare, troppo gravi erano le ferite riportate nello sconvolgente incidente di cui è rimasto vittima. Successivamente, si è appreso che l’uomo che era a bordo dell’ambulanza era risultato positivo al Covid e le sue condizioni destavano tale preoccupazione da rendere necessario il trasporto in ospedale per il ricovero in un reparto attrezzato per i pazienti affetti da Coronavirus.

Purtroppo per lui, in ospedale ci è arrivato per altre ragioni e successivamente qui è deceduto. Nell’impatto tra l’ambulanza e un tir, il camionista 44enne sarebbe rimasto illeso, ma ci sono anche altri due feriti. Si tratta dell’autista dell’ambulanza, una 44enne, e dell’infermiera 33enne che si trovava anche essa a bordo del mezzo d’emergenza. Per loro solo ferite di media entità e non sarebbero in pericolo di vita.