Alberto Matano commosso, l’abbraccio più bello che potesse dare

Un post che ha commosso tutti quello condiviso oggi da Alberto Matano sul suo profilo instagram. Un abbraccio davvero emozionante.

Oggi è un giorno speciale per tante persone, un giorno doloroso di ricordo per altri: è la festa del Papà. Una giornata in cui si celebra l’amore di un papà per un figlio, un amore che supera ogni cosa, che purtroppo per molti è solo un ricordo. Ma chi è fortunato, oggi ha ancora qualcuno a cui fare gli auguri, come Alberto Matano, noto e amato giornalista e conduttore televisivo. Matano ha voluto condividere un momento commovente sul suo profilo instagram.

Alberto Matano, la tenera foto con suo papà

Un tenero abbraccio tra padre e figlio, una foto che commuoverebbe tutti quanti. La sezione commenti è inondata di amore e supporto, per una volta, che sul web non fa mai male. Un grande amore per il padre, che Matano ha sempre espresso in diverse interviste e che ha spesso mostrato in foto e post su instagram. A proposito di lui, aveva detto scherzando: “Lui di solito è il più benevolo dei due, ma stavolta mi ha rimproverato per l’anello che portavo al dito. Dice che non è fine, che non mi si addice.”

Aveva già fatto commuovere il popolo del web il post in cui il conduttore della Vita in diretta aveva espresso tutta la sua gioia nel rivedere i genitori dopo una lunghissima separazione dovuta alla pandemia. Una situazione in cui si sono ritrovati milioni di italiani in seguito al primo lockdown, soprattutto per tutti colori che vivono lontano dalla famiglia e che hanno preferito rimanere dov’erano.

“Il dono più grande. E come faccio a descrivere la gioia di abbracciarti? Buona festa papà!” ha scritto Alberto sotto la foto, aggiungendo tenerezza alla tenerezza. Buona festa del papà a tutti!