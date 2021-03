Attacco senza precedenti: 17 agenti di polizia uccisi in un agguato. E’ questa la folle notizia arrivata nella notte. Una cosa mai vista.

La notizia arriva dopo la mezzanotte. Un attacco senza precedenti alle forze di polizia ha lasciato sul campo i corpi di 17 agenti che sono stati uccisi a sangue freddo in due differenti agguati ravvicinati.

I fatti, ancora tutti da chiarire, sono avvenuti in Messico. I poliziotti sono stati attirati in un’imboscata e poi è stato aperto il fuoco su di loro. In base alle informazioni che stanno arrivando sono due i luoghi dell’attacco. Si tratta delle località di Zacualpan e Tierra Caliente. A commettere la strage sarebbero stati gruppi della criminalità organizzata che da tempo è in guerra aperta proprio con le forze di polizia.

Notizia in aggiornamento