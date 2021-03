Una vicenda che ha dell’incredibile: una 13enne dice di essere stata messa incinta da un bambino di 10 anni. Ecco cosa è successo.

Darya Sudnishnikova è diventata famosa per un motivo davvero particolare: è madre a soli 13 anni. La piccola Emilia è nata ad Agosto 2020 e i followers di Darya sono triplicati proprio per l’assurdità della situazione, particolare a dir poco. Ma la fama di Darya non si ferma qui: l’altro motivo incredibile per cui ha guadagnato tanti followers è il padre del bambino. La ragazzina sostiene di essere stata messa incinta da un bambino di 10 anni. L’affermazione, così forte e shockante, ha attirato centinaia di migliaia di followers per vogliono capirci di più sulla situazione e sono incuriositi da questa storia assurda.

Incinta a 13 anni e il padre è un bambino? La verità

Il bambino, arrivato troppo presto per Darya, le ha rovinato la vita per sempre, come ha spesso raccontato in diversi interventi sui suoi canali social. Ha dovuto abbandonare la scuola dopo essere stata costretta a lasciare. Sicuramente l’idea della maternità quando si è appena adolescenti, quasi bambini ancora, è spaventosa per chi la vive. Ma per Darya la verità è molto più terribile di questa.

Leggi anche–> Madre di 32 anni, dopo aver subito uno stupro di gruppo si suicida

La notizia shock della paternità attribuita ad un bambino di 10 anni è totalmente falsa come confessato dalla stessa Darya. La verità è ben peggiore e la povera Darya aveva paura di raccontarla: la ragazzina, infatti, è stata stuprata da un 15enne quando era più piccola e quella bambina è il frutto della terribile violenza, che non era riuscita a confessare.

Leggi anche–> Accuse di stupro, l’attore Gérard Depardieu rompe il silenzio

Dopo aver detto la verità, Darya si è affidata alle autorità che hanno iniziato ad indagare sul fatto e a prendere campioni di DNA preziosi per identificare lo stupratore di cui ha parlato la ragazzina. Darya dovrà ora affrontare non solo la maternità ma anche i processi. Una storia davvero tragica, che non sembra potersi risolvere con un lieto fine, viste le condizioni e la giovanissima età dei protagonisti.