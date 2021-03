Scuole aperte anche a luglio, la proposta del Ministro Bianchi

Ancora una possibile novità con le scuole aperte anche a luglio: questa la possibile proposta del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Non finiscono le novità in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Da ormai quasi una settimana quasi tutte le Regioni si trovano in zona rossa con la possibilità di flettere la curva dei contagi per pensare a nuove riaperture somministrando così migliaia di vaccini al giorno. Come svelato dal quotidiano “Corriere.it” attualmente le scuole resteranno ancora chiuse con la didattica a distanza. In questi giorni, inoltre, il ministero dell’Istruzione stanno lavorando ad un piano estivo che sarà messo a punto subito dopo Pasqua. L’obiettivo del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è quello di volerlo annunciare presto per dare modo ai presidi di organizzarsi.

Piano scuole aperte, la nuova idea del Ministro Bianchi

Già due giorni fa con l’audizioni davanti alle Camere lo stesso Bianchi aveva svelato di un ‘ponte’ in vista del prossimo anno. La scuola finirà nella seconda settimana di giugno come da programmi, ma potrebbero esserci modifiche a partire dalle Regioni. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni con i governatori. Inoltre, la pagella uscirà come sempre a metà giugno, ma il piano nuovo del ministero sarebbe quello di tenere aperte le scuole fino a fine luglio, anche ad agosto qualora fosse possibile, per ‘attività di laboratorio e di socializzazione’ per ‘creare una continuità nella vita dei ragazzi’ e per ‘il rafforzamento delle competenze’. Un’idea suggestiva in vista di tornare alla normalità, questa volta per sempre. L’obiettivo resta quello di non chiudere nuovamente tra qualche settimana una volta riaperte tutte le attività quotidiane.