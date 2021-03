Nuovi appuntamenti con Rocco Schiavone 4 con la prima puntata che è andata in onda mercoledì 17 marzo: il riassunto e anticipazioni

Ancora una nuova stagione di Rocco Schiavone arrivata alla quarta edizione. Così la prima puntata è andata nella serata di mercoledì 17 marzo 2021 su Rai Due con il titolo “Rien ne va plus”. La seconda, invece, ci sarà mercoledì 24 marzo con “Ah, l’amore, l’amore”. Sempre protagonista Rocco Schiavone con l’interpretazione superba di Marco Giallini, che è andato via da Roma a causa di alcuni casi strani all’interno della polizia. Il suo linguaggio è sfrontato per affrontare le avversità della vita di tutti i giorni e non è per nulla cambiato anche in questa nuova stagione. Lo ritroveremo con la stessa fame di sempre e con i suoi numerosi tormenti che l’hanno caratterizzata umanamente nel corso di questi anni.

Rocco Schiavone 4, tutti i nuovi dettagli delle prime puntate

Inizialmente Rocco sarà così ricoverato in ospedale per un’operazione: così mentre si trova in ospedale, c’è un nuovo caso di omicidio scoperto dal vicequestore. Un famoso imprenditore della zona ha perso la vita in ospedale a causa di un errore avvenuto nel corso di una trasfusione, ma Rocco inizierà una sua indagine privata per ricercare il colpevole e le numerose prove.