Si attende ancora che il leader di Italia Viva possa rispondere ad una interrogazione parlamentare in merito ai viaggi in Arabia Saudita, paese per molti tratti lontano dalla democrazia occidentale. Così, vice capogruppo del M5S a Senato nonché responsabile dell’Area internazionale, Gianluca Ferrara, ha chiesto l’interrogazione in merito, ma al momento, stando a quanto pubblicato da Il Fatto Quotidiano, il presidente Casellati non ha accettato. “Dall’ufficio sindacato ispettivo a cui mi sono subito rivolto per avere chiarimenti, mi hanno riferito che la Presidenza ha sospeso la pubblicazione per via dell’argomento trattato nell’interrogazione” afferma Ferrara al Fatto Quotidiano. Ferrara non si è fermato ed ha chiesto di parlare direttamente con la Casellati.

Renzi e il viaggio in Arabia, i 5s chiedono interrogazione al Senato

Poi Ferrara ha riferito al Fatto Quotidiano: “Dai piani alti di Palazzo mi hanno detto che sarei stato ricontattato da lei in persona o dal suo segretario. Ma sto ancora aspettando. Spero che vorrà chiarire questa vicenda. Alla Camera interrogazioni di contenuto analogo sono state ammesse senza alcun problema”. Ferrara non si è fermato alla “semplice” richiesta di interrogazione al Senato. Il senatore dei 5s ha anche chiesto al premier Draghi se intenda prendere delle iniziative, anche normative. Il tutto “per assicurare l’indipendenza dei Parlamentari e dei membri del governo e prevenire futuri casi di interferenza straniera o conflitti d’interessi con Paesi esteri”, conclude il vice capogruppo al Senato dei Movimento.

Un ex pentastellato, Elio Lannutti, secondo quanto riportato sempre dal Fatto Quotidiano, alcuni giorni fa si era visto cancellare un’interrogazione sulla consulenza affidata dal Mef agli americani di McKinsey per la stesura del Recovery Plan, poi riammessa.

