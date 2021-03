Oroscopo del giorno, 19 Marzo 2021: che cosa dicono oggi le stelle?

Il weekend è praticamente alle porta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 19 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento giusto per muovere passi decisivi in amore? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 19 Marzo 2021.

Venerdì 19 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È arrivato per voi il momento di lasciarsi andare e di spalancare le porte al romanticismo e all’amore. Alzate il piede dal pedale del freno e non abbiate alcun timore di aprirvi e di dimostrare alle persone care il vostro reale valore!

Toro. Qualche incertezza all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi. È arrivato il momento di fare chiarezza con i vostri sentimenti e di riflettere bene sulle vostre prossime mosse. Fidatevi del vostro istinto, non sbaglierete.

Gemelli. La Luna oggi sarà completamente dalla vostra parte, perciò buttatevi senza pensarci due volte e mettetevi in gioco. I tempi sono maturi per muovere passi decisivi in amore e per proporre nuove idee e progetti sul lavoro.

Cancro. Le cose sono per voi in netto miglioramento e finalmente potrete tirare un lungo sospiro di sollievo. Proseguite dritti verso i vostri obiettivi e mettete la vostra salute al primo posto. Sono in arrivo delle buone notizie, tenetevi pronti.

Leone. È un periodo buono questo per l’amore e per i sentimenti. Molto probabilmente dovrete tirare fuori le unghie per far sentire la vostra voce, soprattutto in ambito lavorativo. Se riuscirete a mantenere la calma otterrete però numerose soddisfazioni.

Vergine. Venere non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e si trascinerà dietro un bel po’ di malinconia e di cattivo umore. Affidarsi alla mano di una persona cara potrebbe rivelarsi la migliore delle scelte. Non abbiate timore di chiedere aiuto!

Bilancia. La giornata si prospetta per voi un po’ buia. Una separazione dolorosa potrebbe avervi messi di cattivo umore e faticherete a carburare. Dovrete fare appello a tutte le vostre forze per rialzarvi e per tornare a splendere come solo voi sapete fare.

Scorpione. La Luna è finalmente uscita dalla sua opposizione, portandosi via anche il velo di malinconia che vi ha dato noia nei giorni scorsi. Sono in arrivo delle buone opportunità e voi fareste bene a rimboccarvi le maniche e tenervi più pronti che mai.

Sagittario. La giornata di oggi potrebbe risultare ai vostri occhi un po’ altalenante. Girate alla larga da discussioni e conflitti, non vi porteranno da nessuna parte. Attenzione anche alla gelosia, è molto facile esagerare e finire con il rovinare un rapporto speciale.

Capricorno. Durante le prossime ore sarete più nervosi del solito. Il consiglio migliore è quello di ritagliarsi qualche momento in solitudine e dedicarsi soltanto ai propri hobby. Vi farà bene riflettere in pace e recuperare le energie perse.

Aquario. Durante la giornata di oggi saranno favorite le relazioni e i nuovi incontri. Uscite dal vostro guscio e non lasciatevi intimidire da nessuno. Cercate inoltre di rimanere il più concentrati possibile, soprattutto in ambito lavorativo.

Pesci. La Luna non vi sarà particolarmente amica durante le giornate di oggi e domani, perciò fareste meglio a rallentare il passo per quel che riguarda l’amore. Sul lavoro invece sono in arrivo delle stimolanti opportunità. Non lasciatevele sfuggire!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.