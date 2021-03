Ornella Pinto, ai funerali arrivano i fiori inattesi

Ornella Pinto, commozione e tensione ai funerali: arrivano i fiori della famiglia del compagno che l’ha uccisa

La commozione e la rabbia ai funerali di Ornella Pinto, la donna uccisa dal compagno tra il 12 e il 13 marzo. L’insegnante di Napoli è stata uccisa dal compagno e i funerali si sono tenuti nella cattedrale della città. I presenti non erano tanti a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Non è mancato un colpo di scena durante la cerimonia. Sono giunti, infatti, anche i fiori da parte dei suoceri, ossia i genitori del compagno che l’ha uccisa, secondo quanto riferito da Leggo. I giornalisti ed gli operatori sono stati tenuti fuori dal Duomo di Napoli dalle forze dell’ordine per espressa volontà dei familiari della 41enne vittima dell’ennesimo caso di femminicidio in Italia. I funerali sono stati celebrati dal nuovo Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.

Ornella Pinto, fiori inattesi dai suoceri

Non sono mancati dei momenti di tensione quando sono arrivati una corona e un cuscino di fiori da parte dei suoceri. La sorella della giovane vittima non ha gradito il gesto. I femminicidi in Italia salgono a 14 soltanto dall’inizio del 2021. Ecco l’elenco drammatico di un fenomeno in crescita.

SONIA DI MAGGIO 01-02-2021 29 anni Specchia Gallone Lecce

LULIETA HESHTA 07-02-2021 47 anni San Giuliano Milanese Milano

PIERA NAPOLI 07-02-2021 32 anni Palermo YLENIA FABBRI

07-02-2021 40 anni Faenza Ravenna

SHARON BARNI 11-01-2021 18 mesi Bergamo VICTORIA OSAGIE

16-01-2021 41 anni Concordia Sagittaria Venezia

CLARA CECCARELLI 19-02-2021 69 anni Genova DEBORAH SALTORI

22-02-2021 42 anni Cortesano Trento

ROSSELLA PLACATI 22-02-2021 50 anni Bondeno Ferrara

ROBERTA SIRAGUSA 24-01-2021 17 anni Caccamo Palermo

TEODORA CASASANTA 29-01-2021 39 anni Carmagnola Torino

LIDIA PESCHECHERA 17-02-2021 49 anni Pavia