Mike Bongiorno, incidente del figlio Leonardo: le sue condizioni

Paura per il figlio di Mike Bongiorno: il giovane ha raccontato del terribile incidente di cui è rimasto vittima. Ecco come sta e com’è andata.

Una foto ironica sul suo profilo instagram che ha preoccupato fan e followers: il figlio di Mike Bongiorno, Leonardo, infatti ha voluto annunciare così a tutte le persone che lo seguono il terribile incidente di cui è rimasto vittima e che lo ha costretto in ospedale a Milano. Non ha mai perso l’ironia e il sorriso anche di fronte ad un evento spaventoso come quello di un incidente in motorino, dimostrando di aver ereditato lo spirito dal suo compianto papà Mike, ancora oggi ricordato e amato da tutti, amici e colleghi. Ma come sta adesso Leonardo?

Incidente per Leonardo, come sta il figlio di Mike Bongiorno

Leonardo si trova al momento ricoverato al ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini a Milano dopo un brutto incidente in motorino che lo ha coinvolto. Ha riportato una grave frattura alla gamba per cui deve essere seguito da specialisti e passare diverso tempo in ospedale per garantire una guarigione completa. Ma Leonardo affronta la situazione sempre con il sorriso sulle labbra come ha dimostrato nel post instagram pubblicato oggi.

“Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas” scherza infatti Bongiorno, sfoggiando l’ingessatura alla gamba rotta. Si riferisce alla tuta che indossa con una fantasia ad ananas. Anche nella difficoltà ha strappato un sorriso ai suoi numerosi followers che lo seguono e lo stimano, proprio come suo papà Mike.

Non è niente di grave, per fortuna, ma lo attendono giorni di riposo e riabilitazione per la sua gamba rotta nel reparto del Centro Ortopedico. Vista la sua innata simpatia e leggerezza, però, si può star certi che non si farà abbattere dalle circostanze e che supererà anche questo momento difficile con il sorriso sulle labbra e la battuta sempre pronta.