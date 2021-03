“Il Covid non esiste”, morto di Coronavirus il Presidente della Tanzania

All’età di 61 anni è venuto a mancare il presidente della Tanzania, John Magufuli, sospetta morte di Coronavirus dopo il negazionismo nel suo Paese

Nelle ultime ore è venuto a mancare il presidente della Tanzania, John Magufuli, all’età di 61 anni per un problema cardiaco dopo un sospetto contagio da Coronavirus. Nell’ultimo anno ha gestito nel suo Paese in maniera controversa la pandemia. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato alla vicepresidente Samia Suluhu Hassan. Era scomparso pubblicamente da fine febbraio e così la triste notizia: “Con rimpianto vi informo che oggi, 17 marzo 2021, alle 18, abbiamo perso il nostro coraggioso leader, il presidente John Pombe Magufuli della Tanzania”. Dal 6 marzo si trovava ricoverato in ospedale.

Leggi anche –> Stop ai vaccini per una nazione, il Presidente la dichiara “covid-free”

Coronavirus, il caso sospetto per il Presidente della Tanzania

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dopo la sua assenza subito in Tanzania ci sono stati numerosi rumors sul fatto che fosse stato contagiato dal Coronavirus. Nel Paese ci sono tanti arresti per questa diffusione rapida di notizie. In aggiunta, nei giorni scorsi i leader dell’opposizione hanno preteso trasparenza per quando riguarda lo stato di salute del presidente. Inoltre, hanno chiesto anche la scarcerazione su chi aveva rivelato indiscrezioni sul suo stato di salute.

Leggi anche –> Daniele Rizzi muore di Covid, medico amato da tutti: le parole della figlia

Il leader dell’opposizione, Tundu Lissu, in esilio in Belgio, aveva svelato come il presidente si trovasse in gravi condizioni a causa del Covid-19, dipese da patologie pregresse. Nei mesi scorsi lo stesso Magufuli non ha optato per il lockdown nel suo Paese parlando anche alla folla: “Andate avanti con le attività quotidiane e mangiate bene. Il vostro corpo costruirà immunità contro il virus”. Ora si dovrebbe conoscere la verità con il sospetto caso di Coronavirus, ma ufficialmente è morto per un problema cardiaco.