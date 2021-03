Isola dei famosi, gaffe a raffica di Ilary Blasi e non solo

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e le gaffe cominciano a fioccare sullo schermo sin dai primi istanti con Ilary Blasi

La puntata di questa sera del programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, L’Isola dei Famosi, dopo un primo momento dir accoglimento per ricordare le vittime della pandemia di Covid-19, inizia subito col botto. La conduttrice, affiancata da Iva Zanicchi e da Tommaso Zorzi, non è sul palco da neanche un minuto che fa subito una bella gaffe. Infatti, mentre la conduttrice stava spiegando come in questa puntata non solo sarebbero arrivati quattro nuovi naufraghi in Honduras, i telespettatori dovranno anche decidere chi mandare a casa tra la rampolla Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Ma la conduttrice ha fatto un po’ di confusione e pensava di essere ancora al Grande Fratello, programma appena concluso sempre su Canale 5, ecco il video.

Ma questa è stata solo la prima perla della serata, perché subito dopo c’è stata un’altra gaffe importante.

Ilary Blasi interroga la pupa Miryea Stabile

Dopo questo primo inciampo, Ilary Blasi ha continuato presentando i nuovi quattro naufraghi in arrivo all’Isola dei Famosi: il conduttore televisivo Beppe Braida, l’attore Brando Giorgi, la comica Valentina Persia e la pupa Miryea Stabile. Sul secondo dei due elicotteri arrivati in Honduras con i nuovi concorrenti c’era la neo vincitrice del programma televisivo condotto da Andrea Pucci La pupa e il secchione, Miryea Stabile. La conduttrice ha voluto mettere subito alla prova la naufraga, cercando di metterla a suo agio con un’interrogazione degna dello show di Italia 1 appena vinto. Per prima cosa, la moglie dell’ex calciatore Francesco Totti ha chiesto alla Stabile se sapesse dove fosse. “Su un elicottero!”, ha detto la pupa, la quale ha poi ha ritentato dicendo “In Honduras!”. A quel punto Ilary Blasi, oramai certa che non avrebbe ottenuto una risposta più precisa, ha domandato: “Ma se ti dico H2O, che mi rispondi?”, e la Stabile: “Le sirene!!”. Dopo un momento di destabilizzazione e sgomento in studio, la pupa ha spiegato che si stava riferendo ad una serie tv dei primi anni 2000. Tutto questo subito prima di lanciarsi in acqua con un vestito di paillettes argentate.