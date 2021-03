Elisa Isoardi, la Zanicchi impazzisce: “Hai due pa**e così”

L’Isola dei Famosi mette da subito a dura prova i suoi concorrenti, e Iva Zanicchi ha notato l’impegno di Elisa Isoardi

In questo episodio de L’Isola dei Famosi, dopo aver visto l’arrivo dei quattro nuovi naufraghi e dopo essersi preoccupata di come se la stavano cavando i naufraghi di Parasite Island, Ilary Blasi ha fatto due parole con tutto il gruppo. In diretta dalla Palapa, la conduttrice del programma di Canale 5 ha chiesto ai due diversi gruppi come si fossero trovati fino a quel momento. Fin da subito l’attenzione si è focalizzata su due figure principali: la conduttrice, ex fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi e sul Visconte Ferdinando Guglielmotti. I due naufraghi, tuttavia, sembrano aver avuto comportamenti molto differenti in questa prima settimana in Honduras.

Elisa Isoardi elogiata da Iva Zanicchi

In questa prima settimana in Honduras, i naufraghi dell’edizione 2021 dello show L’Isola dei famosi hanno già dovuto affrontare una serie di sfide importanti. La lotta per la sopravvivenza è cominciata immediatamente e si è creata una netta distinzione tra chi è stato capace di adattarsi, lavorando maggiormente per sopravvivere, e chi invece non è stato altrettanto capace. Al primo gruppo, sicuramente, appartiene la conduttrice trentottenne di Cuneo Elisa Isoardi. La conduttrice nelle prime 48 ore sull’Isola ha lavorato in maniera indefessa per costruire la capanna, per accendere il fuoco e per procacciare cibo. Tutto ciò l’ha resa subito una specie di leader per il gruppo dei Rafinados. Infatti tutti i componenti della squadra la hanno elogiata, soprattutto il Visconte Ferdinando Guglielmotti: “Elisa è una leader naturale. Se c’è un qualsiasi problema si pone sempre in maniera educata, elegante, per cercare di risolverlo al meglio possibile“. Sul momento, la Isoardi ha cercato di sminuire, ma nulla ha potuto contro l’elogio di Iva Zanicchi, che le ha detto: “Scusate il linguaggio, ma hai due p***e così!“. La stessa cosa non si può dire del Visconte, che invece sembra aver fatto la bella vita in questi giorni, senza aiutare troppo. E, una volta ripreso da Ilary Blasi e da Tommaso Zorzi, si è difeso solamente dicendo “Io faccio compagnia e porto allegria perché solo una cosa so fare: parlare“.