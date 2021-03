Isola dei Famosi, commozione in studio: si alzano tutti in piedi

Ilary Blasi apre l’anteprima de L’isola dei Famosi ricordano a tutti che oggi è la Giornata nazionale per le vittime del Covid

La commozione è davvero palpabile questa sera nello studio dello show L’isola dei Famosi. Nonostante lo show sia fatto per divertire ed intrattenere il pubblico a casa, ci possono essere anche momenti di riflessione. Infatti, la conduttrice del programma di Canale 5 Ilary Blasi ha aperto il programma ricordando che oggi, 18 marzo 2021, è una data da ricordare. Infatti, in questa giornata si commemorano tutte quelle persone che, da marzo 2020, sono morte a causa del Covid-19. La pandemia che ha colpito non solo l’Italia, ma anche il mondo intero, è un argomento che sta molto a cuore alla conduttrice de L’isola dei Famosi. Infatti, per questo motivo Ilary Blasi ha fatto una richiesta personale a tutti coloro presenti in studio e anche ai telespettatori a casa.

Ilary Blasi chiede silenzio all’Isola dei Famosi

La conduttrice dell’Isola dei Famosi e moglie dell’ex calciatore Francesco Totti, insieme alla cantante Iva Zanicchi e all’influencer appena uscito dalla casa del Grande Fratello Tommaso Zorzi, ha chiesto un momento di silenzio in studio. Ilary Blasi, con un’espressione grave e pensierosa in volto, ha chiesto che tutti quelli presenti in sala si alzassero in piedi per un minuto di silenzioso raccoglimento. Ecco le parole di Ilary Blasi: “Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia coronavirus. Mediaset aderisce a questa giornata con 15 secondi di silenzio per ricordare chi non è più con noi“.

Ovviamente la conduttrice ha invitato anche i telespettatori a unirsi a lei e a tutta L’Isola dei Famosi. Vista anche l’innalzamento dei contagi in questi giorni in Italia e l’aumento delle restrizioni in tutte le regioni della nostra nazione, il messaggio della Blasi è sicuramente d’esempio. L’emozione negli studio di Canale 5, al ricordo delle tantissime vittime mietute in quest’anno di pandemia, era assolutamente palpabile.