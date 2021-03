L’isola dei Famosi, anticipazioni del 18 marzo: novità e colpi di scena

L’Isola dei Famosi ritorna con il suo consueto appuntamento. Il reality è ancora all’inizio ma si prospetta ricco di sorprese.

La prima puntata dello show targato Canale 5 è partita con il botto. Gli ascolti sono arrivati a sfiorare il 21.66% di share e la Blasi e Zorzi sono stati promossi a pieni voti.

Tra i naufraghi hanno invece fatto parlare di sé Paul Gascoigne e Roberto Ciufoli. Il primo si è distinto per l’irriverenza e il suo carattere aggressivo che sicuramente non faciliterà i rapporti con i compagni. Il nome di Ciufoli ha spiccato più che altro per il suo infortunio a una spalla dopo una prova. Scopriamo cosa succederà nella seconda puntata.

L’Isola dei Famosi: ecco cosa c’è da sapere sulla seconda puntata

Se la prima puntata è stata un successo, tutti si chiedono cosa succederà nella seconda. Anche questa sera al timone ci sarà Ilary Blasi che sarà fiancheggiata da tre opinionisti d’eccezione: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

I gruppi dei naufraghi saranno scombussolati dall’ingresso di altri quattro concorrenti. Questi si divideranno tra i gruppi dei Buriños e dei Rafinados. Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. Sono questi i nomi delle new entry.

Spazio anche alla prima eliminazione. Chi sarà a dover abbandonare l’isola tra Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti? I telespettatori potranno votare tramite quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Il concorrente più votato però non dovrà abbandonare l’Isola.

Nel frattempo gli altri concorrenti potranno sfidarsi in nuove prove al termine delle quali potranno aggiudicarsi non solo una ricompensa ma anche l’immunità. Non mancheranno nuove nomination. Per sapere cos’altro succederà non rimane che sintonizzarsi su Canale 5.