Isola dei Famosi, nuovo concorrente: ecco quando arriverà Andrea Cerioli

E’ ufficiale: Andrea Cerioli raggiungerà gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi in Honduras. Scopriamo quando!

Il suo nome girava già da un po’ sul web come uno dei probabili protagonisti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi: quando però Andrea Cerioli non è arrivato insieme agli altri concorrenti in Honduras, sono stati in tanti a sentirne la mancanza. I suoi fan, però, possono stare tranquilli: il bell’ex-tronista di Uomini e Donne raggiungerà al più presto gli altri famosi sulle spiagge roventi dell’Isola.

Quando arriverà

Andrea Cerioli è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più interessanti: non solo per la sua bellezza, ma anche per il modo in cui ha deciso di gestire il suo percorso nel programma. Cerioli, infatti, è stato tronista per ben due volte: la prima, dopo aver approfondito la conoscenza di due corteggiatrici (Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda), il ragazzo ha deciso di non scegliere e di uscire da solo. Se questo finale aveva amareggiato il pubblico, ben presto Andrea si è riscattato: alla sua seconda esperienza sul trono del programma il ragazzo ha terminato la sua ricerca prima del previsto con Arianna Cirrincione. Proprio lei starà ad aspettarlo a casa mentre Andrea intraprenderà questa nuova avventura televisiva.

Leggi anche -> Andrea Cerioli, chi è l’ex gieffino: età, foto, carriera

Nonostante non sia ancora arrivato sulla spiaggia dell’Isola per conoscere gli altri concorrenti, si dice che Andrea Cerioli non sia poi così lontano. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’uomo sarebbe già in Honduras (in una struttura adatta) a scontare la quarantena obbligatoria prima di poter partecipare al programma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il motivo della sua entrata in ritardo nel programma sarebbe proprio la pandemia: a quanto pare la produzione dell’Isola dei Famosi ha preferito aspettare e far entrare alcuni concorrenti dopo gli altri per sicurezza. Online si sono già aperte le scommesse: in quale squadra finirà il bel tronista, i burinos o i rafinados?