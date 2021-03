Ancora problemi in casa Inter. La sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 20 marzo 2021, è stata rinviata dopo le positività di De Vrij e Vecino dopo quelle di D’Ambrosio e Handanovic nelle scorse ore. Rischio focolaio in casa nerazzurra: inoltre, i nazionali saranno bloccati a Milano visto che non potranno rispondere alle convocazioni.