Il gol di Castagnetti fa il giro del mondo: si candida a vincere il premio Puskas

L’eurogol di Castagnetti segnato con la maglia della Cremonese si candida a vincere il premio Puskas, il gol dell’anno

Il gran gol CLICCA di Castagnetti, calciatore della Cremonese, squadra militante in serie cadetta, sta facendo il giro del mondo. Il giocatore ha realizzato calciando da 70 metri con un forte sinistro una palla lanciata verso l’area di rigore della sua squadra. Un calcio di grande potenza che si è insaccato prepotentemente nella rete avversaria dell’Entella. Ora il gol si candida al Puskas Awards, il premio come miglior gol dell’anno dedicato al fuoriclasse ungherese protagonista con la maglia del Real Madrid negli anni ’50. Castagnetti non è alla prima prodezza con il suo sinistro. Il Frosinone, prima dell’Entella, era stato vittima delle sue doti balistiche. Questi gol, insomma, non sono proprio casuali. Il regista della Cremonese ha confidato alla Gazzetta che si allena anche nel tiro.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Castagnetti successore di Son?

Nel 2020 ha vinto il premio Puskas l’attaccante esterno del Tottenham Son, ecco la descrizione del gol da parte della Fifa: “Dodici entusiasmanti secondi sono bastati a Son Heungmin per prendere la palla dalla sua zona sinistra e trovare la rete dall’altra parte. L’attaccante ha messo in mostra tutto le qualità per le quali i fan del Tottenham Hotspur si sono innamorati della loro stella della Repubblica di Corea, con ritmo, potenza, tenacia e finitura, il tutto in bella mostra”.

Leggi anche > Gascoigne, i momenti più folli nel campo di gioco

La Fifa poi ricorda che l’inglese Gary Lineker, lui stesso un ex degli Spurs, ha descritto il premio come “uno dei più grandi riconoscimenti individuali che si possano vincere”. Lineker ha invitato il pubblico a votare Son e il pubblico ha accettato, votando in gran numero per incoronare questa superba azione in solitaria come il migliore dell’anno 2020.

Leggi anche > Verso Shakhtar-Roma, le ultime