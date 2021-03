Giorgio Manetti durissimo contro Gemma: “Si rende ridicola”

Giorgio Manetti e Gemma Galgani continuano a scontrarsi. La loro storia è finiti ma i due continuano a stuzzicarsi.

La coppia è stata molto chiacchierata nel 2015 soprattutto dopo la loro rottura. I due però hanno continuato a stuzzicarsi e a lanciarsi battutine nel corso degli anni.

Manetti e la Galgani fanno discutere ancora oggi. Scopriamo cos’è successo questa volte e perché stanno discutendo.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: cos’è successo tra i due

“Non capisco perché lui debba essere sempre così offensivo nei miei confronti. E mi chiedo anche perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante” ha commentato la Galgani. Sempre lei rincara la dose: “E’ un uomo superficiale e privo di contenuti“.

Manetti non ci pensa due volte a rispondere alla donna. Proprio l’uomo si è rifatto una vita dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne“. Dal 2018 ha una nuova compagna, la donna è molto diversa dalla Galgani soprattutto perché è completamente estranea al mondo dello spettacolo.

“Non sono io a cercare i giornalisti ma sono loro a cercare me. E sarebbe stupido se accadesse il contrario. A me non importa nulla di parlare di Gemma; se però mi chiedono di esprimere un’opinione su di lei, lo faccio senza problemi“. E’ stato il commento dell’uomo.

George sembrerebbe essere molto critico nei confronti della Galgani e non vede positivamente la permanenza della donna al programma. “Da dodici anni partecipa a uno show televisivo per cercare l’amore e si ostina a propinare al pubblico le solite storie dove continua a rimproverare ai suoi corteggiatori di non dimostrare abbastanza i loro sentimenti.

Sicuramente questa non sarà l’ultima discussione tra i due. La Galgani non rimarrà in silenzio e la sua risposta non tarderà ad arrivare.