Gianni Morandi ancora in ospedale: “Più dura del previsto”

Dopo essere stato vittima di un incidente, Gianni Morandi resta ancora in ospedale: “Più dura del previsto”, spiega.

Il cantautore emiliano Gianni Morandi è ancora ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Non si conoscono le sue reali condizioni, né sono emersi in questi giorni bollettini medici ufficiali. Ma una risposta dell’artista agli auguri di pronta guarigione da parte dei giocatori del Bologna, squadra della quale è da sempre tifosissimo, lascia pensare che la situazione non sia facile.

Una settimana fa, dopo aver pubblicato una foto in cui scherzava sull’aver finalmente trovato dei guanti della sua misura, il cantante è stato vittima di un brutto incidente. Infatti, Gianni Morandi si era messo a bruciare delle sterpaglie nel terreno della sua casa vicino Bologna, a Monghidoro. Non è chiaro come abbia fatto a scivolare nel fuoco. Sta di fatto che subito le prime notizie erano allarmanti.

Ricoverato ancora in ospedale il cantautore Gianni Morandi

Quindi, era arrivato un post sui social dello stesso cantautore emiliano in compagnia di alcuni medici e infermieri, teso a tranquillizzare i suoi fan. Dopo la caduta nel fuoco, il cantante è stato subito portato d’urgenza al centro grandi ustioni di Cesena. Ma non ha mai perso conoscenza e anzi si sottolineava come forse eccessivo era il tono di certi articoli riguardo la vicenda. Sta di fatto che ancora oggi il cantante è in ospedale e a quanto pare potrebbe rimanerci per almeno ulteriori 15 giorni.

Ha anche spiegato che “faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano” e che “è più dura del previsto”. Poche parole tra i commenti, ma i suoi fan sanno benissimo che Gianni Morandi è attivissimo sui social e la sua assenza non li tranquillizza: “Grazie immensamente Gianni per questo tuo messaggio. Sai ci avevi abituati bene . Ogni giorno postavi qualcosa per noi. Bene Gianni noi siamo qui e ti aspettiamo con un mondo d’amore”.