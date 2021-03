Finalisti Italia’s got talent: ecco chi vedremo nella finale per il titolo

L’ultima puntata di audizioni di Italia’s got talent è terminata. Scopriamo chi sono gli 11 finalisti che si contenderanno la vittoria.

La celebre e seguitissima trasmissione Italia’s got talent ha conquistato tutto il pubblico durante l’edizione del 2021. I 4 giudici, Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich hanno, tramite i loro verdetti, deciso chi saranno i finalisti del programma. Sono dunque stati svelati i nomi degli 11 talentuosi e fortunati concorrenti, ai quali si aggiungerà anche il Golden Buzzer del pubblico nella puntata di mercoledì prossimo. Leggiamo allora insieme chi sono gli aspiranti vincitori del famoso talent.

Leggi anche->Italia’s got talent, il golden buzzer di Joe Bastianich stupisce tutti

Durante la settima audizione, a conquistare un posto in finale è stata la quindicenne Martina Storti. La ragazza, con una strabiliante performance di pole dance ha rubato il cuore di tutti i telespettatori, lanciando inoltre un messaggio di accettazione di sé stessi degno di nota. “Ho deciso di portare questo messaggio ispirato al mito di Narciso, che appunto rimane innamorato della sua immagine e di quello che vede riflesso nello stagno, perché penso che sia un tema molto vicino a me a ai mei coetanei dato che quando ci guardiamo allo specchio non ci piacciamo perché non siamo uguali a quello che gli altri vorrebbero vedere”.

Leggi anche->Mara Maionchi, prima il grave tumore poi il Covid: quali sono le sue condizioni

Ad aver avuto accesso alla finale del talent durante le precedenti audizioni ci sono altri 10 concorrenti, tutti aspiranti vincitori. Nella lista dei nomi troviamo le Black Widow, una strabiliante e giovane crew di ballerine, e Christian Stoinev, un equilibrista accompagnato nelle performance dal suo cagnolino Percy. Tra i finalisti compaiono anche le tre sorelle e atlete Bello Sisters, la ginnasta Giorgia Greco, e il cosplayer Giustino. Rivedremo inoltre l’interprete Laura Formenti, il mago del tempo Stefano Bronzato, e il talentuoso tenore David Mazzoni. Infine troviamo tra i finalisti anche la band femminile Dress in Black e i ballerini del Negma Dance Group, che insieme danzano sulle coinvolgenti note della musica indiana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Italia’s got talent: tra i finalisti manca ancora il Golden Buzzer del pubblico

I nomi degli 11 finalisti del celebre programma Italia’s got talent sono stati rivelati. Nell’elenco manca però il dodicesimo concorrente: si tratta del Golden Buzzer del pubblico. Quest’ultimo si scoprirà soltanto durante la puntata del prossimo mercoledì. Tra i talenti in lizza per il posto troviamo Eleonora Di Cocco, Max Angioni, Avio Focolari e la Shot’s Bounce Academy. Il pubblico non sta dunque più nella pelle all’idea di scoprire chi dei quattro entrerà a far parte dei finalisti del celeberrimo e seguitissimo talent show.