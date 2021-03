Fabrizio Corona ha passato una settimana davvero devastante dopo essere stato rimandato in carcere dal magistrato di Sorveglianza.

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona deve scontare una pena definitiva di 9 anni ed è stato rispedito in carcere dal magistrato di Sorveglianza di Milano, il quale ha reputato che non potesse scontare il residuo di pena a casa.

Fabrizio Corona ha violato in più occasioni le prescrizioni che i magistrati gli avevano imposto e, all’udienza con il magistrato di Sorveglianza di Milano, è stato ritenuto che non sarebbe stato in grado di scontare a casa il suo residuo di pena e contestualmente curarsi dalla sua dipendenza dalla cocaina e da un disturbo della personalità. L’ex re dei paparazzi finirà di scontare il suo debito con la giustizia a settembre 2024 e, nonostante le diffide dei magistrati, invitò il suo personal trainer in pieno lockdown e non si è mai sottratto a comparsate in televisione o all’utilizzo dei social network, che gli era stato vietato.

Fabrizio Corona, la sua salute mentale peggiora

Gli avvocati che difendono Fabrizio Corona sostengono che i social dell’ex paparazzo sono gestiti dal suo staff e che è perfettamente in grado di lavorare, ma il pg Antonio Lamanna e il magistrato Marina Corti hanno ritenuto che ha infranto le prescrizioni e dovrà tornare in carcere. L’ex re dei paparazzi aveva chiesto clemenza ai magistrati, scusandosi per i suoi errori, ma no era stato sufficiente.

Al momento del suo arresto, Fabrizio Corona si è lasciato andare a gesti autolesionisti pur di evitare di tornare in prigione ed è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda. In seguito verrà trasferito nel carcere di Opera, dove dovrà scontare altri 2 anni e mezzo. La sua salute mentale, però, sembra essere in continuo peggioramento, com’è possibile vedere dal suo profilo Instagram, dove ha condiviso un messaggio criptico. “Sette. Come i giorni di astinenza dal cibo, dal mondo e dalla vita. Sette giorni senza gli affetti, senza il lavoro, senza poter guardare il proprio figlio, senza l’abbraccio di una madre, sette giorni all’inferno…Sospeso tra la vita e la morte“, scrive l’ex paparazzo destando ancora più preoccupazione circa il suo stato mentale.