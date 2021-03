Fabrizio Corona potrebbe uccidersi in carcere, l’allarme dello psichiatra

Le condizioni di salute di Fabrizio Corona continuano a preoccupare. Il suo psichiatra lancia l’allarme. Ecco cosa succede.

La preoccupazione è tanta e molti cominciano a chiedersi che cosa potrebbe fare Corona. L’uomo ha già dimostrato più volte di spingersi anche a ferirsi pur di non andare in carcere.

Le sue azioni sono diventate imprevedibili e pericolose per la sua persona al punto che anche il suo psichiatra e il suo avvocato hanno lanciato un allarme. Ecco che cosa sta accadendo al re dei paparazzi.

Fabrizio Corona continua a far preoccupare: “Mio figlio è malato”

Nei giorni scorsi avevamo appreso la notizia che Corona si fosse ferito proprio per non andare in carcere. I suoi gesti di autolesionismo hanno destato lo sconcerto e la preoccupazione generale. A questi hanno fatto seguito anche diversi video pubblicati sui social nei quali si mostrava disperato.

Leggi anche -> Fabrizio Corona ha tentato il suicidio in ospedale, cosa è successo

Le sue condizioni non sono migliorate neanche dopo il ricovero al Niguarda. Corona ha continuato a lanciare messaggi nei quali si diceva più che mai convinto a non piegarsi alla volontà del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

E’ tanta la preoccupazioni delle persone vicine a lui. Tra queste c’è soprattutto la madre: “Mio figlio è malato” ha commentato per poi aggiungere “E le persone come lui se vanno in carcere si fanno fuori!”. “Si è tagliato per rabbia e protesta contro un provvedimento che è il punto più basso della sua vicenda giudiziaria, perché è intriso di pregiudizi”, ha commentato invece Ivano Chiesa, il suo legale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

E’ sempre l’avvocato a sostenere che non si possano ignorare le perizie psichiatriche. Sono proprio le sue condizioni mentali a preoccupare anche lo psichiatra Alessandro Meluzzi. “E’ palese che siamo davanti a un caso in cui la punizione sta debordando le colpe che dovrebbe pagare (…) Esistono rischi per la detenzione: in carcere potrebbe compiere un gesto inconsulto” ha dichiarato l’esperto.

Leggi anche -> Fabrizio Corona non è un assassino, l’accorato appello di Asia Argento

Tra le tanti voci si aggiunge anche quella di Belen Rodriguez: “Ho pianto tanto…” ha detto la showgirl. Le condizioni di salute di Corona sono certamente preoccupanti. Non rimane che vedere la risposta del Tribunale.