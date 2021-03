Per Eduardo Scarpetta, che nel 2018 in un’intervista si era dichiarato single, le cose oggi sembrano cambiate. Conosciamo la fidanzata Angelica.

La vita sentimentale di Eduardo Scarpetta è stata a lungo un mistero. Nel 2018 l’uomo si era dichiarato single, paragonandosi anche all’omonimo trisavolo (conosciuto come un donnaiolo): “mi piacciono le donne, ma sono single. Quelli del mio trisnonno erano altri tempi e lui era visto quasi come un dio: nobilissimo, galante, bello, talentuoso. Tra l’altro, a differenza di me, era un pochino megalomane”. Pare che le cose, ora, siano diverse.

Chi è Angelica

Della sua vita privata, in effetti, Eduardo Scarpetta non ha mai detto molto. Riservato, nonostante il lavoro lo voglia spesso davanti alla telecamera, l’uomo è riuscito a lungo a nascondere gran parte della sua vita romantica. Così bene in effetti, che in tanti lo credono ancora single nonostante Eduardo su Instagram pubblichi sempre più spesso foto accanto ad una ragazza, Angelica Spatarella. Siccome nessuno dei due ha mai chiarito le cose, confermando o negando una relazione, della coppia si sa davvero poco.

Angelica Spatarella è registra e direttrice di scena: nonostante la mancata conferma da parte di entrambi, si vocifera che sia proprio lei la fidanzata di Eduardo Scarpetta. I due, infatti, compaiono spesso insieme in fotografie online. Oggi (giovedì 18 marzo) l’uomo è stato ospite su Rai Uno, nel salotto di Oggi è un altro giorno (con Serena Bortone). La sera, invece, andrà in onda con Carosello Carosone (di cui lui è protagonista).

Scopriamo qualcosa di più sulla (probabile) fidanzata di Eduardo Scarpetta. Angelica Spatarella è nata a Napoli nel 1994. A soli 27 anni la giovane è segretaria di edizione da ben 5 anni e sta lavorando per farsi strada nel mondo della produzione cinematografica. La passione le è nata già da quando era piccola, quando ha avuto la possibilità di vivere sul set. La giovane sta ancora studiando, ma ha già avuto la possibilità di lavorare con Ferzan Ozpetek.