Il piccolo Dylan morto davanti agli occhi della sua mamma

Tragedia per Dylan Milsom, un bambino che è morto dopo essere caduto nel canale mentre dava da mangiare alle anatre con la mamma.

Una famiglia è rimasta devastata dopo che il figlio di tre anni Dylan Milsom è caduto nel canale ed è morto sabato. Il piccolo è morto dopo essere caduto in un canale mentre cercava di dare da mangiare alle anatre con sua madre. Sabato, il bambino di tre anni è caduto nelle acque gelide e nonostante la sua mamma gli sia saltata addosso, il piccolo non ha potuto essere salvato.

Il giorno dopo la sua morte, sua madre Shelley Nardini, 36 anni, ha reso omaggio al bambino biondo sulla sua pagina Facebook, condividendo un’adorabile foto con una faccia emoji a cuore d’amore. Anche altri membri della famiglia del piccolo gli hanno reso omaggio attraverso i social.

Il dramma del piccolo Dylan Milsom: cosa è accaduto

La donna e mamma di due bambini, un’assistente sociale, è saltata nel canale per cercare di salvare Dylan, ma non è riuscita a raggiungerlo poiché trasportato dalla forte corrente nel canale Kennet e Avon, che imperversava sabato pomeriggio. Nonostante i tentativi della signora Nardini di salvare suo figlio, questi è stato spazzato via per centinaia di chilometri verso la valle prima di essere tirato fuori dall’acqua dai soccorritori arrivati sul posto.

La madre e il figlio sono stati entrambi portati d’urgenza in ospedale, ma Dylan è stato dichiarato morto poche ore dopo. La famiglia e gli amici stavano manifestando in queste ore grande vicinanza per la signora Nardini e Peter Milsom, il suo partner e padre di Dylan. La nonna Jackie Arrowsmith ha spiegato che la sua famiglia è davvero troppo devastata e non trova parole di fronte al dolore per questa morte. La zia di Dylan, Claire Arrowsmith, ha aggiunto: “Il nostro bambino bello, divertente e sfacciato. Noi ti amiamo così tanto”. Ora è polemica sulla sicurezza del canale dove si è consumato il dramma.