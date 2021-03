Drusilla Gucci, chi è il padre Uberto Gucci: il loro rapporto. Scopriamo di più sul genitore di una delle concorrenti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi.



Proveniente da una importante famiglia nel mondo della moda, Drusilla sembra già pronta a conquistare il pubblico di questa nuova edizione del reality show. Approfondiamo alcuni particolari della figura di suo padre Uberto.

Drusilla Gucci, chi è il padre Uberto Gucci e qual è il rapporto che li lega

Modella, influencer ed erede di una delle famiglie più importanti nell’ambito della moda, Drusilla ha già conquistato i cuori degli appassionati de L’Isola dei Famosi. Il reality ha da pochi giorni dato il via alla sua nuova edizione e già si sta sviluppando una grande curiosità circa le vite dei personaggi meno conosciuti al pubblico televisivo. Come è il caso appunto di Drusilla.

Il padre di Drusilla è Uberto Gucci, figlio di Roberto Gucci e nipote di Aldo Gucci. Quest’ultimo era il figlio terzogenito di Guccio Gucci, fondatore della celebre maison di moda. Uberto si è sposato con Stefania e dalla loro unione è nata, a Firenze, nel 1994, la figlia Drusilla. Per altro, questo nome così particolare e insolito deriverebbe da un’antenata di nobili origini della modella, ovvero la duchessa Drusilla de’ Caffarelli, moglie di suo nonno Roberto Gucci.

Difficile affermare con certezza se il cuore della nuova concorrente del reality show batta o meno per qualcuno. La Gucci sembra infatti essere molto riservata per ciò che concerne la sua vita privata. Certamente l’uomo della sua vita rimane suo padre, con il quale la modella ha un rapporto molto stretto e un legame davvero forte. Non molto tempo fa infatti, Drusilla aveva pubblicato una fotografia su Instagram della propria famiglia, sottolineando tutto il suo affetto per i suoi genitori. Il post a corredo dell’immagine recitava infatti: “Niente è più importante della famiglia. E la mia è fantastica”.