Carosello Carosone, chi è l’attore Vincenzo Nemolato: età, foto, carriera

Vincenzo Nemolato è uno dei personaggi principali nel film Carosello Carosone, in onda su Rai 1 stasera, 18 marzo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Vincenzo Nemolato

Vincenzo Nemolato, napoletano classe 1989, è cresciuto con la passione per la recitazione ma la prima occasione per perfezionare le sue capacità attoriali è arrivata nel 2007, quando il Teatro delle Albe di Ravenna ha messo in scena nel quartiere Scampia a Napoli lo spettacolo “Ubu sotto tiro”, con la regia di Marco Martinelli, nell’ambito del “Progetto arrevuoto – secondo movimento”. Si tratta di un lavoro corale che coinvolge un centinaio di giovanissimi napoletani provenienti specialmente dai quartieri più disagiati, il cui valore sociale e artistico attira plauso e approvazione di critica e pubblico, oltre all’aperto riconoscimento e sostegno di personaggi come il presidente Giorgio Napolitano e lo scrittore Roberto Saviano.

Grazie all’iniziativa di Martinelli con il sostegno della Fondazione Campania Festival, nel 2007 prende il via il progetto Punta Corsara, finalizzato a mettere in piedi un teatro nel quartiere di Scampia; in tale ambito, Nemolato ha vinto una borsa di studio come attore, partecipando ai diversi seminari formativi che vantano la docenza di molti grandi attori e registi teatrali. Nel 2013 ha preso parte alla produzione di Le voci di dentro di Eduardo De Filippo per la regia di Toni Servillo, del quale è stata realizzata una versione televisiva trasmessa dalla Rai il 2 novembre 2014 e diretta da Paolo Sorrentino.

Vincenzo Nemolato ha esordito al cinema nel 2011 in La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Nel 2015 ha preso parte in un ruolo minore ne Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, e l’anno successivo ha interpretato un personaggio secondario nella seconda stagione di Gomorra – La serie. Nel 2019 è stato Nino in Martin Eden di Pietro Marcello e Mr. Ics in 5 è il numero perfetto diretto da Igort, oltre che protagonista di Paradise – Una nuova vita, opera prima di Davide Del Degan, presentato al Torino Film Festival.

