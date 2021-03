Bobby Solo distrutto: “Ho fatto un disastro coi miei soldi”

Il cantante Bobby Solo ha scelto di raccontare il dramma che ha vissuto, legato soprattutto alla sua condizione economica e alla fine che hanno fatto parte dei suoi risparmi.

Il cantante Bobby Solo, di 75 anni, ha recentemente denunciato alla Procura di Napoli un presunto furto che avrebbe subito riguardante i diritti delle sue canzoni. Sembrerebbe che i suoi successi siano stati scaricati milioni di volte, senza che il cantante ne ricevesse i compensi.

Bobby Solo ha denunciato una perdita stimata un milione di euro per il furto sulle sue canzoni perpetrato per oltre 30 anni: tra le canzoni in questione anche i suoi successi più grandi, come “Una lacrima sul viso” e “Se piangi, se ridi“. “Ho le prove della frode, con i nomi e i cognomi di chi l’avrebbe commessa. Ora tocca ai magistrati. Vedremo come andrà a finire“, avverte il celebre cantante, amareggiato dal danno che ha subito. L’artista romano ritiene che la colpa di questo disastro sia anche la sua.

Bobby Solo, un furto durato oltre trent’anni

“Sono fatto così, un perdente nato, chiunque mi può turlupinare. Nel 1979 mi avevano dato un assegno di 80 milioni e lo avevo subito consegnato a mia madre, ha girato tutto a un conoscente che prometteva un rendimento più alto di quello delle banche e che finì in bancarotta, trascinando nella voragine dei suoi debiti anche i miei milioni“, ha raccontato il cantante Bobby Solo. La madre dell’artista era negata con i soldi quanto lui e l’ha coinvolto in un affare rivelatosi dannoso.

Secondo l’Emme Team, lo studio legale che cura gli interessi dell’artista, “il cantautore Bobby Solo è riuscito a scoprire e dimostrare il furto per oltre 30 anni dei diritti legati alle sue canzoni, brani depositati da persone estranee presso l’ufficio copyright statunitense e poi usati come garanzia per ottenere prestiti bancari“. Sembrerebbe, inoltre, che decine di società italiane e straniere abbiano distribuito i brani musicali di uno degli artisti più famosi al mondo, senza riconoscergli i compensi dovuti e senza presentargli un rendiconto sulle vendite.