Amadeus impietrito per la risposta di Piero Pelù, gelo in studio

Amadeus e tutto lo studio rimangono impietriti dopo aver sentito la risposta data dal cantante Piero Pelù.

Ospite-detective della puntata di ieri sera de I soliti ignoti c’era il cantante Piero Pelù. Il co-fondatore dei Litfiba ha mostrato di essere un assiduo osservatore del programma condotto da Amadeus ed ha effettuato una prova degna di nota. L’artista, infatti, ha fatto un lavoro d’indagine certosino durante la sua prova, riuscendo a convincere sia il conduttore che il pubblico a casa per i ragionamenti che lo hanno portato alla selezione dei lavori da associare alle singole persone.

Come ormai da qualche mese a questa parte, gli ospiti famosi vanno in studio da Amadeus non per vincere il montepremi per sé stessi, ma per devolverlo in beneficienza all’ospedale Spallanzani di Roma, uno dei centri covid istituiti sul nostro territorio (il primo in assoluto dall’inizio della pandemia). Purtroppo alla fine, nonostante il buon lavoro svolto, Piero non è riuscito ad indovinare il parente dell’ignoto, vanificando l’opera d’indagine fatta fino a quel momento.

Piero Pelù spiazza tutti con la sua risposta ad Amadeus

Ma la parte più sorprendente della prova di Piero è stato al momento di indovinare il lavoro dei concorrenti. Ad un tratto ha chiesto un indizio ad una delle ignote e questa gli ha detto che non le piacevano le alici sulla pizza, specie nelle foto. A quel punto Pelù ha risposto: “Visto che parla di alici, mare…Pratica Kite Surf”.

Amadeus è spiazzato perché sa che non è la risposta corretta e gli chiede: “Sei sicuro”. Piero allora si mette a ridere e risponde: “Stavo scherzando, è la stilista di piatti”. Il pubblico a casa ha particolarmente apprezzato l’ironia e ironizzato sull’espressione di Amadeus, il quale evidentemente aveva creduto alla battuta del cantante.