eDreams ci porta alla scoperta della strana, ma interessante unione tra la realtà dei viaggi e quella dell’armocromia!

L’armocromia è orma diventata una vera e propria tendenza. Un trend che, a seconda dei colori del nostro incarnato, dei capelli e degli occhi, ci fa capire quali sono le nuances che meglio ci risaltano. Grazie allo studio di questi colori viene individuata una palette riconducibile ad una stagione dell’anno (inverno, primavera, autunno ed estate).

Se uno di noi è identificato come primavera saprà infatti che alcuni colori più sgargianti, ad esempio, si intonano meglio con il suo incarnato e quindi basterà comprare magari una t-shirt di quella palette per vedere i cambiamenti. Ma cosa ha a che fare l’armocromia con i viaggi?

Le mete perfette per ogni colore delle palette dell’armocromia

eDreams ha individuato alcune mete che, a livello paesaggistico, hanno dei colori particolari che ben si possono adattare alle stagioni dell’armocromia. Così, un viaggiatore influencer, molto attento ai risultati dei suoi selfie e delle sue foto, potrà scegliere la location che maggiormente lo esalta e risalta.

Le mete per chi è primavera

Le location perfette per chi è considerato una primavera nel mondo dell’armocromia sono quelle caratterizzate da colori molto sgargianti. Tanto per fare un esempio si potrebbe pensare di viaggiare fino a Burano dove le vie e le case sono tutte molto colorate. Perfette per un selfie meraviglioso. Ma non dimentichiamo anche una destinazione come Cartagena in Colombia dove tutto, ad ogni angolo, è tinteggiato con colori sfavillanti e scintillanti.

Le location per chi è estate

Per chi invece rientra nella palette estate, eDreams ricorda che i colori perfetti sono quelli un po’ polverosi e color pastello freddi. Quale può essere dunque la destinazione perfetta per ottenere delle foto pazzesche rispettando l’armocromia? Petra in Giordania e Matera in Basilicata. Due luoghi meravigliosi per chiunque, va detto, ma perfetti per le persone che rientrano nella categoria estate!

Dove andare per chi è autunno

L’autunno invece secondo gli studi dell’armocromia è perfetto per coloro che hanno una pelle calda, dorata con capelli rossi, castani o biondo scuro. Per loro la location giusta per fare delle foto e delle vacanze meravigliose è quindi un bosco, come le Foreste della Baviera specialmente – neanche a dirlo – in autunno. Se poi avete tempo e modo, un’altra location perfetta per un viaggio in armocromia è la savana!

I viaggi top per chi è inverno

In ultimo, se siete un inverno, sappiate che fanno per voi colori brillanti e freddi, ma siete anche gli unici a stare benissimo con bianco e nero! Per chi rientra in questa paletta la vacanza perfetta è quindi in location come quelle dell’Alaska, della Finlandia… tutti i Paesi che sono ricchi di questi colori freddi, ma anche super luminosi grazie a dei giochi di luce che solo qui si possono trovare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSANTICO luxury-studio (@rosantico.studiostylist)

Grazie a e-Dreams abbiamo quindi scoperto come coniugare perfettamente viaggi e armocromia per ottenere delle foto pazzesche senza bisogno neanche di un filtro!