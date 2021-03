Valeria Solarino, chi è l’attrice di Rocco Schiavone: età, foto, carriera

Valeria Solarino è una famosa e bravissima attrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Affascinante, mediterranea e con un carisma irresistibile, Valeria Solarino è una bellissima e bravissima attrice che si sta facendo apprezzare anche in Rocco Schiavone. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Valeria Solarino

Valeria Solarino è nata a Barcelona, in Venezuela, il 4 novembre 1978 da genitori italiani emigrati per lavoro, ma è cresciuta a Torino, città d’origine di sua madre. Nel capoluogo piemontese si è diplomata e ha compiuto gli studi universitari prima di avviarsi alla professione di attrice presso la scuola del locale Teatro Stabile.

Dopo qualche esperienza sul palcoscenico, Valeria Solarino è stata notata e scelta da Mimmo Calopresti per un piccolo ruolo nel film La felicità non costa niente (2003). È stato quello l’inizio di una rapida e brillante carriera: nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Maja nel film Fame chimica di Paolo Vari e Antonio Bocola e, sempre nel 2003, ha vestito i panni di Bea, una delle ragazze conosciute dai tre giovani protagonisti di Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi, poi diventato suo compagno di vita.

Il 2005 è stato per Valeria Solarino l’anno della definitiva consacrazione: ha interpretato il ruolo di Linda accanto a Fabio Volo nel film La febbre di Alessandro D’Alatri. L’anno successivo ha recitato nel Viaggio segreto di Roberto Andò. Nel 2008 è stata candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista per Signorina Effe di Wilma Labate, mentre l’anno seguente ha ottenuto vari riconoscimenti per l’interpretazione di Angela in Viola di mare. Nel 2010 ha inoltre recitato in Vallanzasca – Gli angeli del male nella parte di Consuelo, ruolo cui segue l’anno successivo Ruggine. Nel 2013 ha partecipato alla seconda stagione della serie televisiva Una grande famiglia nei panni di Giovanna. E il successo continua…

