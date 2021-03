Uomini e Donne, Cataldo innamorato ma Gemma non ne vuole sapere

Gemma Galgani super corteggiata a “Uomini e donne”! Cataldo la vuole tutta per sé ma pare che la dama di Torino non ne voglia proprio sapere.

E’ sbocciato l’amore a “Uomini e donne“, il dating show di Maria De Filippi più amato dai telespettatori italiani! Purtroppo pare proprio si tratti di un amore non corrisposto. La dama di Torino eterna protagonista del programma, Gemma Galgani, infatti, pare non ne voglia più sapere del suo cavaliere Cataldo, disposto anche ad uscire dal programma insieme a lei. L’uomo ha occhi solo per lei, soprattuto dopo la passerella sexy della Galgani, che ha emulato la splendida diva Charlize Theron emergendo da una vasca da bagno con palloncini dorati. Ma perché Gemma non vuole più Cataldo?

Uomini e donne, Gemma preferisce restare single

La puntata, che andrà in onda oggi 17 marzo era iniziata bene per l’apparente neo coppia Gemma-Cataldo. Ma la dama torinese ha cambiato idea e ha deciso di interrompere la conoscenza. La padrona di casa Maria ha invitato la dama al centro dello studio proprio per parlare dell’uscita con il cavaliere e di come si fosse trovata con lui. Se Cataldo ha raccontato di essere stato molto bene insieme a lei, Gemma non è della stessa idea.

La dama non si è trovata bene e si è sentita spesso in imbarazzo durante l’uscita con Cataldo, tanto da voler interrompere la conoscenza. Il cavaliere, dal canto suo, ha tentato di rimanere nel parterre scatenando l’ira dell’immancabile Gianni, opinionista assieme a Tina Cipollari, che ha visto questa mossa come un tentativo di cercare visibilità Non solo, Gianni ha anche accusato Cataldo di aver corteggiato Gemma solamente per pubblicità.

Non solo Gemma, però, nella puntata di oggi Massimiliano Mollicone ha raccontato della sua uscita con Vanessa e di come sia andata bene perché la ragazza è riuscita ad aprirsi di più con lui. Il tronista ha detto anche di trovarsi bene in sua compagnia e pare proprio che la conoscenza stia andando bene. Non resta che stare a guardare.