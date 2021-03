Giovanni Trapattoni, chi è la moglie Paola Miceli: sono sposati dal 1964

Conosciamo meglio la storia e le curiosità sulla moglie di Giovanni Trapattoni, Paola Miceli: i due si sono sposati dal 1964

Un rapporto duraturo nel tempo, scalfito nell’anima e nella mente. La moglie di Giovanni Trapattoni si chiama Paola Miceli con i due che si sono sposati nel 1964 dopo essersi conosciuti in occasione delle Olimpiadi di Roma. Dopo quattro anni di fidanzamento la coppia è convolata a nozze. Nella sua carriera da calciatore e da allenatore lo stesso tecnico milanese ha raggiunto i migliori successi. In una vecchia intervista ai microfoni de “Il Corriera della Sera” l’ex della Nazionale italiana aveva raccontato il primo incontro: “Tutto iniziò con un bicchiere di vino nella cantina dei nonni di Paola. Fu amore a prima vista, ma eravamo giovani e timidi e ci volle l’aiuto dei miei compagni per farci coraggio. 59 anni fa! L’inizio di una splendida avventura. Devo dire che il tempo, di fianco a quella bellissima ragazza, è volato”.

Altro che Wanda e Mauro:alle Maldive dominano il Trap e Paolo pic.twitter.com/W9xv1yHBfc — bruno longhi (@brunolonghi7) January 11, 2018

Giovanni Trapattoni, le curiosità sulla moglie Paola Miceli

Lo stesso Giovanni Trapattoni aveva esaltato le sue qualità di donna assoluta: “La pazienza di avermi sopportato e supportato in ogni mio spostamento. Senza di lei non avrei raggiunto la maggior parte dei miei successi. Paola è stata quella che mi ha sempre tenuto con i piedi per terra”. I due sono diventati anche bisnonni diverso tempo fa. Alberto e Alessandra, invece, sono i loro due figli.