Torino – Sassuolo Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Sassuolo è il recupero della 24esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Nessuna tregua per il calcio italiano: dopo l’eliminazione dalla Champions League dell’Atalanta sconfitta dal Real Madrid per tre a uno e in attesa della sfida di questa sera della Lazio ospite del Bayern Monaco, questo pomeriggio si affrontano le formazioni di Torino e Sassuolo per una sfida fondamentale.

Si tratta del recupero della 24esima giornata tra la squadra di Nicola e quella di De Zerbi, che è in programma oggi al Grande Torino. Le due squadre vengono da periodi di forma differenti, con il Torino che è stato beffato dalla capolista Inter, ma che comunque sembra in ripresa e il Sassuolo che invece non molla un colpo.

Precedenti di Torino – Sassuolo e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Grande Torino di Torino tra i padroni di casa e gli ospiti emiliani del Sassuolo è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Tra Serie A e campionato cadetto sono in tutto 23 i precedenti tra le due formazioni finora. Il Sassuolo conta 5 vittorie contro 10 successi granata, completano il quadro anche otto pareggi. Particolarmente ispirato è il bomber granata Andrea Belotti contro i neroverdi: addirittura ha segnato ben otto gol. Sei vittorie del Toro contro le quattro neroverdi e un pareggio invece il bilancio delle sfide giocate in Piemonte. All’andata finì con un rocambolesco tre a tre.

Torino e Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni

Nicola e De Zerbi hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.